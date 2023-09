Massa Città Fiabesca, Premio Cosmopolita con Vocazione Letteraria e Turistica

Un esercito di poeti e scrittori per "Massa Città fiabesca di mare e di marmo", premio cosmopolita con vocazione letteraria ma anche turistica, nato per valorizzare l’immagine della nostra città. In occasione della cerimonia di premiazione, sabato 30 settembre, affluiranno a Massa visitatori da ogni parte d’Italia spinti dalla curiosità e attratti dalla possibilità di godersi una giornata di mare, e non solo. Come ricorda l’organizzatore, presidente dell’associazione culturale Versilia Club, Giuliano Lazzarotti, "siamo in una terra da favola, con un Castello sul colle, il Palazzo del Duca attorniato da piante d’arancio nel cuore della città e il verde colle del Monte di Pasta, nella corona d’argento delle Alpi Apuane". Siamo dunque alla XVII edizione del premio che, nel tempo, ha attirato nomi illustri. Partecipò anche Patrizia Cavalli da Roma, grande poetessa edita da Einaudi e in odore di Nobel, deceduta alcuni mesi fa.

Ma vediamo i vincitori della sezione poesia: primo Franco Fiorini; 2° Pietro Guccione, 3° Federico Fieri, 4° Linda Turrini e 5° Catia Tarabella. Nella sezione libro di poesie edito vincono Valentino Ronchi e Roberta Fabbri. La terza sezione, molto partecipata, è dedicata al racconto in massimo cento parole e si dividono il primo premio ex aequo Margherita Riccardi e Paola Vercellotti. Vince la sezione libro di narrativa edito Francesca Cerreto. Nella quinta sezione libro inedito con proposta editoriale si qualificano Roberto Previtero, Pier Giulio Cantarano, Maurizio Rovini. E ancora la sezione della poesia in dialetto con i vincitori Lucia Fornaini e Alfredo Panetta. La settima sezione è rivolta alla fotografia e a vincere sono: 1° Cesare Masseglia; 2° Paola Tintori, 3° Simonetta Demuro.

Hanno partecipato a questa edizione del premio circa mille autori, confermandosi come uno tra i premi più partecipati nel panorama nazionale. La cerimonia premiativa si svolgerà il 30 settembre a Villa Cuturi, a Marina di Massa, con inizio alle ore 17. Al sindaco Francesco Persiani verrà conferita una targa di ringraziamento.