"Massa capitale della cultura?. Soltanto slogan e promesse"

Solo slogan e promesse non mantenute. Così i consiglieri della lista ’Massa è un’altra cosa’, Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole, criticano la mancata candidatura di Massa al bando per Capitale della cultura: in pratica non è stato preparato e inviato il dossier richiesto al Ministero entro la scadenza. "Rappresenta un’evidente falla nell’azione dell’amministrazione che aveva promosso la candidatura di Massa a Capitale della Cultura, generando aspettative ed entusiasmo tra i cittadini. Tuttavia la candidatura è rimasta un progetto incompiuto, deludendo coloro che credevano nell’opportunità di far conoscere la ricchezza culturale di Massa a livello internazionale – continuano i due consiglieri –. Questa occasione rappresentava un momento significativo per valorizzare la nostra città, attirare investimenti e promuovere lo scambio culturale. È stata un’opportunità che abbiamo perso, un’occasione mancata per mostrare al mondo intero i tesori culturali di Massa, beneficiando l’intera comunità e proiettando la città su un palcoscenico mondiale. Come consiglieri non possiamo che sottolineare come la mancanza di azione e l’incapacità della giunta nell’adempiere a un impegno così rilevante siano un segno preoccupante. È un’espressione chiara di come l’amministrazione abbia preferito agire per slogan, suscitando speranze e poi deludendo le aspettative di cittadini che credevano in un imminente valorizzazione culturale e turistica della città".