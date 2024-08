MASSA, a BARGANA

Questa sera, alle 21.15, l’allegra e bizzarra brigata, guidata da Battì dal Barilo (alias Fabio Cristiani), accompagnerà il pubblico nel suggestivo borgo di Bargana - noto anche come borgo della Brugiana - per incontrare "quei caro e quelle care massesi" che hanno lasciato i loro nomi nella memoria collettiva della città, dal Potta de Modena alla Romanelli, passando per la Terè del Portogallo e altrio ancora. La serata è organizzata dalla “Proloco Bergiola Maggiore-Bargana”, associazione molto attiva sul territorio. Si ricorda che lo spettacolo itinerante è ad ingresso gratuito con libera offerta.