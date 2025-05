Marmo ed ecosostenibilità. Giornata di esplorazione oggi alla Cava Valsora

Una giornata di esplorazione e convivialità, per fare il punto sul Progetto Symbiosis, promosso dalla Cava Valsora, che ha sede nel comune di Massa, in località Passo del Vestito. Oggi, dalle ore 16, si svolgerà una passeggiata che dal parcheggio dell’area porta alla cava, scandita dalle spiegazioni di una guida ambientale che si occuperà di descrivere il paesaggio, l’ambiente e le sue caratteristiche, assieme a una ricostruzione storica del lavoro in cava e le antiche modalità di estrazione dei blocchi di marmo. Lungo la strada si potranno osservare le numerose cavità carsiche e riscoprire il luogo attraverso occhi esperti.

"Al termine ci sarà un momento conviviale dove si discuterà del Progetto che ha avuto inizio nel 2020, a cinque anni di distanza", spiega il responsabile della comunicazione e progettazione di cava Valsora, Massimiliano Lucchi. Parteciperanno i rappresentanti del Comune di Massa, l’assessore alle attività produttive Alice Rossetti e l’assessore al turismo Giorgia Garau e anche il presidente del Parco delle Apuane Andrea Tagliasacchi oltre a studiosi del Centro Studi BioNaturalistici, spin off dell’Università di Genova.

Symbiosis è, infatti, un progetto nato dalla collaborazione tra queste realtà e la famiglia Angeloni, che gestisce la cava, con l’ottica di promuovere la convivenza tra comparto del marmo, salvaguardia dell’ecosistema e della biodiversità, e turismo sostenibile. Oggi la Cava non è più soltanto un polo di estrazione, ma un’area visitabile, a partire dalla quale si snodano percorsi di escursioni sulle Alpi Apuane, e un centro di conservazione di specie botaniche e faunistiche autoctone.

La passeggiata che si svolgerà oggi avrà come punto di arrivo il lago antropico, simbolo del sito, formatosi nel 2016 nell’anfiteatro di cava scavata a pozzo dove avveniva l’estrazione del marmo. Lì abita il tritone, l’anfibio studiato e tutelato dal ’Cesbin’, che convive con l’alga Chara virgata, una varietà preistorica e riscoperta per la prima volta i proprio a Cava Valsora. All’arrivo ci sarà la lettura di poesie composte da autori della zona e uno spettacolo di danza acrobatica, mentre per ai più piccoli sarà destinato l’utilizzo della palestra in roccia dove poter provare ad arrampicare.

"Sarà un evento molto importante e speriamo partecipato – afferma Lucchi – per poter mostrare il lavoro di questi anni e l’offerta del sito. L’obiettivo è una sempre maggior attenzione al paesaggio, tramite la sua riqualificazione, mostrando che l’estrazione del marmo può essere svolta cercando di ottenere un impatto sempre minore sull’ambiente circostante. Soprattutto presenteremo la prossima sfida, che è quella di occuparci dei ravaneti di cava, una ferita per il territorio, che merita di essere ricucita".