Marmo e Stati Generali Si studiano le strategie

La valorizzazione del marmo e il patrimonio artistico di Carrara al centro della tavola rotonda in programma domani alle 10,30 a palazzo Binelli. Ne discuteranno i presidenti degli Stati Generali, Ivan Drogo Inglese, della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara Enrico Isoppi, Orazio Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, l’amministrazione comunale e la Fondazione Marmo. Alla discussione sono stati invitati a partecipare gli attori del territorio. ‘Il marmo di Carrara. Idee, progetti e strategie per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio’ il titolo della tavola rotonda, tappa di un percorso iniziato nel giugno 2022 e che l’oro bianco di Carrara a far parte dei beni del patrimonio italiano, riconoscimento ufficializzato ad aprile con la consegna dell’attestato alla Fondazione Marmo, in qualità di rappresentante e promotrice del materiale lapideo di Carrara, al Mic a Roma. "Il percorso iniziato ormai quasi un anno fa dedicato alla valorizzazione delle ricchezze e bellezze del nostro patrimonio sta iniziando a dare frutti importanti per Carrara e tutta la Provincia – dice il presidente Enrico Isoppi –. Dall’assemblea degli Stati generali del patrimonio italiano ospitata a Palazzo Binelli e con la prima mappatura dedicata al piano strategico del patrimonio italiano per Massa Carrara, è iniziato un percorso nuovo che ha portato subito a individuare il marmo, assieme al mondo artistico e culturale che ne declinano la storia e l’utilizzo, come asset strategico per la promozione e la crescita della Provincia. Non è solo un settore merceologico ma rappresenta secoli di storia, di arte e cultura che da Carrara ha conquistato il mondo intero. È quindi un percorso che trova così un suo primo sviluppo da cui ci aspettiamo importanti progressi fin dal prossimo appuntamento a Palazzo Binelli, che si conferma in questo modo sede prestigiosa di importanti iniziative di alto livello artistico e culturale a disposizione del territorio".

"L’obiettivo, è stimolare un dibattito aperto e inclusivo sulle azioni da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi che tutti insieme ci siamo dati" spiega Emma Castè, referente per la Provincia degli Stati Generali del patrimonio italiano. Per l’occasione a Palazzo Binelli a Palazzo Binelli sarà esposta un’auto storica simbolo del ‘motorismo storico’ promosso da Asi automotoclub storico italiano, una delle organizzazioni rappresentate all’interno degli Stati generali del patrimonio italiano.