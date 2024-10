Mario Ciari stroncato da un infarto, sconforto a Carrara: “Era una brava persona”

Carrara, 3 ottobre 2024 – Lutto in città per la scomparsa di Mario Ciari. L’uomo è stato stroncato ieri da un infarto mentre si trovava in Sicilia a fare un’escursione a Sclafani Bagni, nel palermitano. Ad allertare il 118 è stato l’amico che lo accompagnava nell’escursione, visto che si era accasciato al suolo. A causa della zona impervia dove si trovavano i due è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino e speleologico della Sicilia.

Nonostante il tempestivo intervento il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Lascia la moglie e la figlia, il fratello Alessandro, la sorella Paola, la madre e tutti quelli che gli volevano bene. Mario aveva 68 anni ed era molto conosciuto in città non solo per il suo lavoro, faceva l’agente assicurativo, ma anche perché i genitori erano i titolari dello storico negozio di elettrodomestici di via Loris Giorgi, in cui in passato non era insolito vederlo assieme al fratello Alessandro.

La notizia del malore improvviso ieri è stata un fulmine a ciel sereno per tutti quelli che lo conoscevano. Mario stava bene, era in viaggio e stava facendo un’escursione, nessun presentimento di questo terribile destino. Una delle tante escursioni che amava fare assieme alla moglie e agli amici. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, un tam tam che ha interessato tutta la città. Gli amici sono rimasti sconvolti, allibiti i familiari. Mario era benvoluto da tutti per il suo carattere mite e per la sua leggendaria generosità, che facevano di lui una persona speciale. Sempre disponibile per dare una mano aiutava sempre gli amici con quella sua speciale gentilezza che ne faceva “una brava persona”, come l’hanno definito tutti. Dei funerali non si sa ancora nulla, ma probabilmente si svolgeranno nei prossimi giorni, una volta che la salma sarà riportata in città.