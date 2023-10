Marinai d’Italia. La commemorazione dei caduti dispersi

Un appuntamento da non perdere per tutti i lupi di mare’. Lunedì 6 novembre alle 16 si terrà la Commemorazione dei Caduti Dispersi in mare alla parrocchia della Sacra Famiglia. Per Carrara la ricorrenza si perde nel tempo ed è sempre stata curata dall’Unione medaglie d’oro ’Lunga navigazione Marina di Carrara nei locali del Club Nautico. "Purtroppo – scrivono gli organizzatori dell’evento nel descrivere la manifestazione che andrà in scena tra pochi giorni – con il passare degli anni, i “grandi vecchi marinai marinelli” ci hanno lasciato. L’associazione nazionale Marinai d’Italia ha deciso di non lasciare cadere la tradizione e per questo vuole rendere un doveroso omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per il mare. Come da tradizione la cerimonia si concluderà con il lancio in mare di fiori al Pontile Pescatori molo Buscaiol". Un appuntamento concreto per ricordare tutti i nostri marinai marinelli.