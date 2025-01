Marina Pratici incoronata ’Donna dell’anno’ a Madrid

La Spagna incorona Marina Pratici: a Madrid la scrittrice aullese nominata ‘Donna dell’anno’ 2024. Un riconoscimento arrivato durante il congresso mondiale organizzato da Ciesart, Càmara Internacional de Escritores & Artistas, a Palacio Ducal di Medinaceli, vicino a Madrid. L’autrice è stata insignita dalla presidente, la poetessa peruviana Lily Baylon, e dal vicepresidente di Ciesart, lo scrittore spagnolo Francisco Heredia, della distinzione, "rappresentando a livello europeo e mondiale i valori massimi della cultura e dell’impegno sociale, attraverso un operato costante e luminoso".

"Un grande onore – dice Marina Pratici – ricevere questa onorificenza da una realtà diffusa in tutto il mondo, vantante membri illustri e il patrocinio del Ministero dell’Interno spagnolo, dell’Unesco e del Ministero della Cultura del Perù". Marina Pratici in pochi mesi si è vista assegnare, fra gli altri, il titolo di Accademica ad Honorem da Massimo Massa, Rettore dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, la targa del Consiglio della Regione Toscana per alti meriti culturali, il Premio alla Carriera dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dal presidente del Premio ‘Antonio Veneziano, il poeta Antonino Causi, il Premio ‘Eccellenza del Territorio’ quale Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, da Enzo Bogazzi, Delegato provinciale Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche.

La scrittrice nei prossimi mesi sarà prima a Liegi poi a Madrid, per il congresso mondiale dedicato alla pace.