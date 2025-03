Marina di Massa, nuovo punto di riferimento per bellezza e benessere

C’è chi scommette su Marina di Massa. In occasione della Giornata internazionale della donna, infatti, ha aperto ufficialmente le porte il Centro Estetico Akely di Elisa Pesetti (nella foto), un nuovo punto di riferimento per la bellezza e il benessere a Marina di Massa, situato in via San Leonardo. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose persone curiose di scoprire i servizi offerti dal centro che si distingue per professionalità e attenzione ai dettagli offrendo trattamenti innovativi e personalizzati. Tra i servizi proposti depilazione monouso con ’Dosetta’, ceretta brasiliana, ricostruzione unghie, trattamenti viso e corpo, massaggi, manicure, pedicure e sterilizzazione in autoclave medica, garantendo il massimo della sicurezza e dell’igiene per tutti i clienti.

L’evento inaugurale è stato un’occasione per conoscere lo staff altamente qualificato che accoglie con cortesia e competenza chi desidera prendersi cura del proprio corpo in un ambiente rilassante ed elegante.

Grande soddisfazione per la titolare, Elisa Pesetti, che con il Centro Estetico Akely realizza un progetto fondato su passione e dedizione per l’estetica offrendo trattamenti di alta qualità con tecniche all’avanguardia. E’ possibile prenotare un appuntamento contattando il numero 328 7449832 e scoprire di persona i servizi esclusivi del nuovo centro estetico di Marina di Massa.