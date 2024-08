Marina di Massa, il raduno dei ciclisti

Marina di Massa, 16 agosto 2024 – Come da tradizione nel mese di agosto, il lungomare di Marina di Massa si è anima alle prime luci del giorno grazie al consueto raduno giornaliero dei ciclisti, un appuntamento ormai consolidato che unisce appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia. Il raduno, che si svolge nei pressi della rotatoria Bad Kissingen, vede durante tutto il mese la partecipazione di decine di ciclisti, con una presenza predominante di atleti pratesi, fedelmente guidati dal presidente del sodalizio pratese della Ciclistica Viaccia, Fausto Mati.

L’evento, che ha superato i vent’anni di storia, è divenuto un rito irrinunciabile per i partecipanti, che si ritrovano ogni anno per pedalare insieme sui suggestivi percorsi montani della Versilia e della Garfagnana. Quest'anno, in onore del Tour de France, partito proprio da Firenze, i ciclisti hanno indossato completini gialli, appositamente realizzati per l’occasione, simbolo di una passione comune che si rinnova e si rafforza ogni estate.

Il raduno giornaliero non è solo un’occasione per condividere la passione per il ciclismo, ma anche un momento di aggregazione e amicizia, come sottolineato dallo stesso Mati, che con grande dedizione cura ogni dettaglio, dalla scelta dei percorsi fino alla sicurezza di ogni partecipante. Grazie a moderne tecniche cartografiche, le girate sono attentamente pianificate, garantendo la partecipazione di tutti, senza lasciare indietro nessuno.

L'appuntamento di Ferragosto è stato impreziosito da un momento di solidarietà, con la tradizionale tappa presso Bocca di Magra, dove i ciclisti si sono fermati per un caffè e una foto di gruppo organizzata dalla ETS "Regalami un Sorriso". L'ente, noto per il suo impegno benefico, ha immortalato l'evento, unendo sport e solidarietà in un gesto di condivisione che rappresenta l'essenza stessa di questa manifestazione.

La Rotonda, situata di fronte alla spiaggia libera e dominata dalla scultura marmorea di Pino Castagna, rappresenta il cuore pulsante di questo incontro. Da qui, parte l’avventura che ogni anno riporta i partecipanti sui monti, in un viaggio che è tanto fisico quanto emozionale. La piazza, intitolata alla città tedesca di Bad Kissingen, gemellata con Massa, è diventata un simbolo di fratellanza sportiva, dove ogni ciclista, che sia locale o proveniente da lontano, trova un posto nel gruppo e un ruolo nella comunità.

E mentre l’estate volge al termine, i ciclisti della Rotonda già guardano al futuro, con nuovi eventi e sfide all'orizzonte. Uno su tutti, il Giro dei due Bacini di Viaccia, che promette di essere un’altra straordinaria occasione per cementare legami, condividere la passione per lo sport e celebrare l'amicizia che, anno dopo anno, continua a crescere sulle strade della Toscana.

Marina di Massa si conferma così un punto di riferimento non solo per il turismo balneare, ma anche per il ciclismo, dove tradizione, sport e solidarietà si fondono in un’esperienza unica, capace di coinvolgere e appassionare chiunque vi partecipi.