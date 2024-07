Marina di Massa, Giuseppe Vucci nuovo comandante dei carabinieri

La stazione carabinieri di Marina di Massa ha un nuovo comandante: è il Luogotenente Giuseppe Vucci (nella foto). Originario di Taranto, 48 anni, sposato con tre figli, formatosi presso la prestigiosa Scuola allievi sottufficiali di Firenze, Vucci ha iniziato il servizio operativo a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Successivamente ha operato presso la stazione di Portici, nell’hinterland napoletano. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di vice comandante in due stazioni carabinieri della provincia di Salerno, prima a Padula e poi, per ben 21 anni, a Pellezzano dove ha diretto e preso parte a diverse indagini di rilievo arricchendo il suo curriculum di vaste competenze, conseguendo abilità e certificazioni sia nel campo informatico che in quello tecnico. Nel corso della sua carriera è stato insignito di numerose onorificenze per l’impegno profuso nel servizio reso alla cittadinanza. Il luogotenente Vucci subentra al maresciallo Angelo Pellegrini che reggeva l’incarico in sede vacante e che comunque rimarrà alla stazione di Marina di Massa per sostenere l’azione del nuovo comandante.