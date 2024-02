"Marcia Interreligiosa della Pace a Massa: Scegliere la pace attraverso disarmo, nonviolenza e dialogo"

E’ in programma oggi a Massa la Marcia Interreligiosa della Pace, l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica insieme alle comunità religiose cattolica, ortodossa, valdese metodista e musulmana, in collaborazione con l’Accademia Apuana della Pace. La Marcia di quest’anno ha come titolo ’Scegliere la pace: disarmo, nonviolenza e dialogo’. La partenza è da piazza della Stazione con ritrovo alle 14.30, mentre la conclusione è prevista alle 16.30 in piazza Berlinguer (ex mercato coperto). Il corteo si muoverà lungo viale della Stazione fino a piazza Garibaldi per una seconda tappa e proseguirà poi verso piazza Aranci, dove si fermerà in corrispondenza del Rifugio antiaereo. Infine, l’ultimo tratto di strada porterà fino a piazza Berlinguer dove si terrà il momento conclusivo. Sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari.