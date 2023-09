Marcia della Croce Rossa Tra salute e divertimento

Correre migliora la pressione, rafforza il sistema immunitario e i polmoni. E allora perché non farlo tutti assieme in una marcia? Domenica è prevista la 21esima edizione della Marcia della Croce Rossa, una manifestazione ludico motoria promossa dalla Cri di Albiano Magra. La partenza alle 7.30 dalla sede, ma le iscrizioni resteranno aperte fino alle 9, con arrivo massimo a mezzogiorno. La manifestazione è adatta anche ai bambini, è valida per il Palio del marciatore, non sarà solo una competizione, visto che saranno distribuiti premi a tutti i partecipanti che potranno scegliere tra due percorsi, uno di 6 chilometri e l’altro di circa 14. La Croce Rossa di Albiano, guidata ad Rita Peroni, è un punto di riferimento importante per la grande frazione aullese e non solo. Oltre ai servizi di soccorso, molto importanti sul territorio, promuove diverse attività dedicate a tutti, come giochi per i bambini e adulti, tornei di pallavolo, concerti, incontri culturali, musical. E’ il cuore pulsante della frazione, molto attivo e a disposizione della cittadina. L’ultimo evento importante, lo ricordiamo, è stato l’anteprima del Premio Scarabello, che si è svolto ad Aulla, per ricordare Luigi Scarabello. Scarabello, originario di Albiano Magra, è stato medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936. Nella sua lunga carriera è stato giocatore del Genoa e dello Spezia calcio, dove in seguito ha svolto anche attività di allenatore, per passare poi alla carriera di attore e regista accanto alla moglie, l’attrice Lilia Silvi, con cui formò una coppia ammirata. La serata di premiazione, che ha avuto grande successo, è stata preceduta dalla presentazione del libro di Chicco Evani ‘Non chiamatemi Bubu’.