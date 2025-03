Mappa dei cantieri e delle spese

Interventi in corso o da iniziare sulle provinciali pontremolesi: Sp63 (Guinadi) manutenzione ordinaria sul ponte dopo Casa Corvi su fiume Betigna (lavori in corso 649.970 euro); Sp36 (Arzelato) sistemazione scarpata in frana (lavori in corso 180mila euro);Sp42 (Cirone) manutenzione straordinaria del ponte al km 4+300 (lavori da avviare già affidati 850mila euro); Sp39 (Brattello) ripristino cedimento scarpate (procedura di affidamento lavori 200mila euro); Sp63 (Guinadi) sistemazione scarpata in frana km 2+400 (zona palo dell’alta tensione prima del bivio per Prà del Prete/Cervara. Progettazione conclusa e da approvare per avviare affidamento lavori 200mila euro). Non rientrano nei lavori finanziati dalla Provincia, quelli in maggio per l’asfaltatura delle parti della Sp63 interessate dall’interramento dell’elettrodotto, competenze del servizio elettrico nazionale, salvo integrazioni della Provincia.