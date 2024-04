Mappa degli “Itinerari storici lungo gli antichi confini della Lunigiana“

Esce in questi giorni per le Edizioni Giacché una nuova guida per escursionisti e amanti della storia dal titolo “Itinerari storici lungo gli antichi confini della Lunigiana” di Alessio Anceschi. Il libro è un agile volume con un attraente apparato fotografico a colori, corredato da mappe storiche e carte in scala 1:35000 e contiene approfondimenti e curiosità sui luoghi che attraversa nonché sulle origini dei confini storici, con dettagliate schede tecniche, frutto del lavoro di ricerca basata sia sugli antichi strumenti di confinazione che sulla conoscenza del territorio dell’autore, originario di Sassuolo, avvocato, studioso e appassionato di storia dei confini degli stati italiani con all’attivo numerose pubblicazioni sul tema.

Sono venti gli itinerari proposti, accompagnati da profili altimetrici e descrizione dei percorsi, che, lungo la via, ci conducono alla ricerca degli antichi cippi confinari ancora esistenti e della loro simbologia, di cui Anceschi ci svela ogni segreto guidandoci attraverso un’ampia zona compresa tra Toscana, Emilia Romagna e Liguria, in un viaggio inedito di bellezza e conoscenza. Quello lunigianese fu nei secoli un territorio di confine conteso tra più stati che ne contrassegnarono più volte i confini, dai Malaspina, ai marchesati indipendenti, dalla repubblica genovese al granducato di Toscana, dal ducato di Parma a quello di Modena, solo per citarne alcuni. Immergendoci nel paesaggio arcaico e quasi incontaminato della Lunigiana storica, dalle Alpi Apuane fino a Santa Maria del Taro, possiamo percorrere l’antica via Regia o altri percorsi storici come la Via dei Lombardi o la via di Linari. Dalla Foce dei Tre Confini fino alla Garfagnana e alla Versilia, lungo l’intero crinale tosco-emiliano, riscopriamo così la storia millenaria di un territorio che ebbe per secoli grande rilevanza strategica e il cui fascino è ancor oggi pressoché immutato.

Il libro è in vendita a 14.90 euro in libreria, sugli store online e nelle principali edicole.