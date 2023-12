Manovali e geometri. Le informazioni dettagliate

Per info lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro

5 MANOVALI Per ditta operante nel settore edile si ricercano 5 operai per lavorazioni stradali, assistenza cavi e posa tubazioni, costruzione pozzetti e guida mezzi pesanti. Necessario possesso patente c e cqc. Sede Ortonovo. Offerta MS-205251

2 GEOMETRI Ditta operante nel settore edile ricerca due geometri per gestione cantiere, contabilità, rilevazione misure scavi. Sede di lavoro Luni e cantieri in provincia di Massa Carrara e La Spezia. Offerta MS-205237

1 MANOVALE Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettronici e fotovoltaici, ricerca un manovalemuratore che si occupi di piccoli lavori di edilizia e faccia assistenza all’impiantistica. E’ richiesta minima esperienza nella mansione. Sede La Spezia. Offerta MS-204705