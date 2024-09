Mangiawalking, viaggio tra i borghi. Tredici chilometri nella bellezza. Alla scoperta dei sentieri rurali

Settembre, torna la tradizionale Mangiawalking delle Pievi e dei Conventi a Casola in Lunigiana, una camminata ad anello di circa 13 chilometri che percorre antichi sentieri nei boschi, castagneti, uliveti e attraversa piccoli borghi medievali. L’appuntamento è per domenica 22 in piazza della Torre di Casola da dove si partirà a intervalli di quindici minuti, dalle 8.30 alle 10.30, in gruppi accompagnati dai volontari della Pro Loco.

"Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto negli anni – afferma il presidente Enzo Martini - è una manifestazione iniziata nel 2016 da un gruppo di praticanti del Nordic Walking e dalla Pro Loco organizzata in maggio, settembre e ottobre, ben accolta dai locali ma anche da camminatori delle province limitrofe di Parma, La Spezia, e Lucca. E’ stata l’occasione per riscoprire e rendere percorribili antichi sentieri rurali e strade intercomunali in pietra una volta percorse dagli abitanti dei piccoli borghi per recarsi nel capoluogo". Non solo natura e paesaggi mozzafiato ma anche passeggiata gastronomica per gustare buon cibo come la Marocca di Casola, antico pane di farina di castagna oggi presidio Slow food, gli sgabei, la zuppa di farro, le torte d’erbi e le crostate casalinghe, con ottimo vino. Si inizia percorrendo il borgo storico di Casola, proseguendo per Argigliano. Dopo aver attraversato il borgo, si arriva a Pieve San Lorenzo che deve il suo nome alla maestosa pieve, eretta verso l’anno Mille e antica pertinenza dei vescovi di Luni. La camminata prosegue e attraversato il piccolo borgo di Antognano, si arriva all’Agriturismo Tripala, un’antica casa rurale ristrutturata destinata all’ospitalità da cui ammirare le vette delle Alpi Apuane. La Mangiawalking si snoda tra boschi e prati fino a Pugliano e dopo un ultimo tratto nel centro del borgo storico, si arriva all’Air Camping La Traina, ultima tappa dove i camminatori gusteranno torte deliziose. La manifestazione, rigorosamente Plastic free, viene organizzata in collaborazione con il Comune di Casola, il Comune di Minucciano, l’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana, con la partecipazione delle associazioni locali di Legambiente, Avis di Casola, GS Don Bosco, Comitato Beato Angelo Paoli e con l’Agriturismo Tripala di Antognano. Per informazioni e iscrizioni: www.mangiawalkingcasola.it p; Pagine FB: Mangiawalking-Casola in Lunigiana; Pro Loco- Casola; e-mail: [email protected].

Monica Leoncini