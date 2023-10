Mancano medici, Asl Nord Ovest emette nuovo avviso

Mancano medici su tutto il territorio e ancora una volta l’Asl deve emettere un nuovo avviso di selezione. Stavolta riguarda il conferimento di incarichi provvisori e a tempo determinato per il servizio di Emergenza sanitaria territoriale, con l’azienda che potrà utilizzare i medici disponibili anche per Pronto soccorso o punti di prima emergenza all’interno delle strutture. Il bando è destinato alla formazione di una graduatoria di disponibilità per l’anno 2023, o quel che ne resta. Gli ambiti interessati sono tutti quelli serviti dall’azienda e i medici dovranno scegliere e selezionare gli ambiti di svolgimento per i quali si rendono disponibili e c’è pure l’Isola d’Elba. Non sono tenuti all’invio della domanda di partecipazione i medici che nella domanda di inclusione nella graduatoria regionale 2024 abbiano espresso la propria disponibilità ad essere inseriti nella graduatoria aziendale per l’Asl nord ovest. Possono inoltrare domanda solo i medici già iscritti all’Ordine. Gli incarichi sono di norma conferiti per 38 ore settimanali e cesseranno alla scadenza o, comunque, al rientro anche anticipato del titolare oppure al conferimento di incarichi a tempo indeterminato. Il medico si rende disponibile anche per lo svolgimento della propria attività al pronto soccorso. La domanda tramite a direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it entro il 4 novembre.