Maltrattava la ex compagna. Non era vero: 50enne assolto

Accusato di maltrattamenti verso la moglie, è stato assolto dal tribunale dopo una odissea giudiziaria durata 8 anni. L’uomo, un 50enne difeso dal legale Matteo Bertucci del foro di Massa può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La donna aveva accusato il marito, anche aiutato dal fratellastro dell’uomo e dalla compagna di quest’ultimo, di un reato particolarmente grave, ai danni di una donna, ovvero di averla maltrattata non solo con insulti, ma rendendole la vita impossibile, percuitendola molte volte, anche sferrandole calci e pugni e mandandola all’ospedale. L’impianto accusatorio dell’ormai ex moglie, si è però rivelato infondato, con tanto di certificati medici non devivanti dalla condotta del compagno. L’uomo, nel frattempo, era divorziato dalla donna e si era ricostruito una vita con un’altra persona. L’altro giorno la giudice Valentina Prudente (nella foto) ha assolto l’uomo perché il fatto non sussiste, mettendo fine a una vera e propria odissea per il 50enne massese.