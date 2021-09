Massa, 17 settembre 2021 - Dopo che nel pomeriggio di ieri il maltempo sembrava voler allentare la morsa sulla provincia di Massa Carrara, questa mattina presto (17 settembre) la situazione è ritornata ad essere critica a Massa su tutti i grandi viali, sulle strade di montagna, nei sotto passi; situazione che unita al traffico dell’entrata a scuola ha creato caos in tutta la nostra provincia.



Per la seconda volta in due giorni la stazione di Massa si è trasformata in un enorme lago, con criticità per l’edicola e per il bar, ma soprattutto per chi doveva prendere il treno a causa del sottopassaggio per passare al binario 2 pieno d’acqua fino all’orlo, con buona pace dei pendolari e di chi aveva un biglietto, mentre nel parcheggio di fronte all'entrata le macchine quasi galleggiano.



In tutti i principali viali della provincia: viale XX Settembre, viale Roma, le grosse strade come l’Aurelia, le vie di collegamento fra Massa, Carrara e Montignoso, l’acqua ha trasformato nuovamente le carreggiate in fiumi, soprattuto verso il mare, con macchine coperte addirittura fino agli sportelli. Anche nelle zone meno trafficate la situazione non cambia, soprattutto nei luoghi dove l'acqua non riesce a defluire, riempiendo le strade e impedendo agli abitanti di prendere la macchina.

In molti sui social segnalano criticità sulle strade di montagna. Intanto, la strada provinciale nel comune di Montignoso in direzione di Cerreto (località più colpita in termini di quantità d’acqua) è stata chiusa a scopo precauzionale.



