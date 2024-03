Massa Carrara, 10 marzo 2024 – Sono diverse le criticità legate al maltempo di oggi in Lunigiana e a Massa.

11 foto Foto Nizza

Qui sono stati registrati diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti, alberi caduti.

Le forti raffiche di vento hanno causato il cedimento dell’insegna del supermercato in via Democrazia. In via Bassa Tambura è stata segnalata una frana. Alberi caduti nella località Canevara. Al campo sportivo di San Pio X è crollato un muretto di recinzione lato via Fratelli Rosselli.