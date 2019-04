Aulla (Massa Carrara), 4 aprile 2019 - La scuola dell'infanzia si è allagata in pochissimo, tanto che i genitori sono tornati in fretta e furia a prendere i piccoli, perché le lezioni erano impossibili. Ed è rabbia in Lunigiana in una giornata già segnata dal maltempo in diverse zone della provincia di Massa Carrara. La rabbia per questo nuovo edificio, inaugurato nel 2017 e adesso già danneggiato.

La pioggia ha tormentato la Lunigiana fin dalla prima mattina di giovedì. Gli allagamenti sono per molti una ferita aperta dopo i tragici fatti del 2011, quando il maltempo travolse tutto e fece due vittime. A scuola, a causa degli allagamenti, sono arrivati anche i vigili del fuoco mentre mamme e papà appunto riportavano i figli a casa.

Juri Gorlandi, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Toscana in una nota afferma che è «inammissibile che una struttura così nuova alla prima pioggia sia invasa da acqua, liquami e melma. Sono stato avvertito dalle educatrici del nuovo asilo comunale di Aulla frequentato anche da mio figlio, che mi hanno riferito dell'allagamento. Sono stati investiti più di 12 milioni e chi ha sbagliato deve pagare».

