Maltempo in provincia . Furia piovuta del cielo. Sottopassi allagati e alberi crollati

Alberi crollati a causa del vento, sottopassi allagati a Massa, la costa di tutto il litorale diventata una piscina a cielo aperto. Sono tante le difficoltà che gli apuani hanno riscontrato per tutta la giornata di ieri a causa del maltempo. Se già dopo la mezzanotte, molti cittadini sono rimasti in piedi per seguire con apprensione le previsioni del tempo praticamente in live della pagina Facebook ’Piovontroton’, ieri chi andava al lavoro ha dovuto fare i conti con i sottopassi allagati alla stazione ferroviaria e a quello in zona stadio di Massa.

Non se la sono passata di certo bene le aziende della zona industriale: alcune hanno dovuto fare i conti con l’acqua che entrava nei capannoni. Addirittura a Resceto un fulmine a colpito un palo della luce, provocando una mancanza di corrente elettrica per alcune ore ai residenti della zona. Un altro palo del telefono è crollato, alla Zecca strade allagate, così come viale Vespucci di Massa, il parcheggio dell’ex mercato coperto in centro diventato una piscina a cielo ’coperto’.

Non se l’è passata meglio il parcheggio della piscina e problemi anche sui trasporti pubblici: alcuni passeggeri hanno pubblicato un video dove si vede l’acqua dentro il mezzo che gli bagna i piedi. Infine due alberi sono caduti a Noceto: rabbia dei residenti che avevano più volte segnalato il problema e chiedevano una manutenzione d’urgenza. Per metà del pomeriggio il traffico delle principali arterie della provincia è andato in tilt a causa dell’acqua presente in carreggiata che ha rallentato il movimento delle auto.