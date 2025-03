Maltempo e soccorsi. Vab e Consolato da Avenza a Firenze

La protezione civile sempre in prima linea per aiutare la popolazione. Nei giorni scorsi le squadre della Vab di Carrara e del ‘Consolato del mare’ sono state impegnate a gestire non solo le urgenze casalinghe, ma sono andate in supporto della popolazione di Campi Bisenzio, durante il maltempo interessata da diversi allagamenti.

Una mission quella di Vab e ‘Consolato del mare’ che non si ferma mai, con giornate molto impegnative per tutti i volontari scesi in campo per dare una mano a liberare case e cantine dall’acqua. Parliamo di due realtà molto impegnate sul territorio cittadino che fanno parte della protezione civile del Comune, ma che non esitano ad inviare mezzi e luoghi alle popolazioni che hanno subito calamità. Angeli che spalano il fango o come successo in passato vanno in soccorso delle popolazioni terremotate. La Vab fa anche parte della Colonna mobile della Regione Toscana. "Ci siamo ritrovati con tre giorni di allerta in casa e un’alluvione nella nostra Toscana – spiega il responsabile della Vab di Carrara Dennis Bruzzi –. Nonostante i vari interventi che abbiamo fatto sul nostro territorio, siamo riusciti a garantire alla Regione cinque squadre con idrovore da 2500 litri a 1800 litri al minuto".

Per il Comune di Carrara durante l’ondata di maltempo le due associazioni di volontariato hanno monitorato il territorio da giovedì pomeriggio a domenica mattina, la Vab con tre squadre e il Consolato con una. Sabato scorso, invece, attorno alle 19 la Vab è andata in supporto dei vigili del fuoco per un allagamento su Avenza, dove i volontari hanno collaborato con tre idrovore e due squadre, con le operazioni che sono andate avanti fino a tarda notte. Mentre tra domenica e lunedì alla volta di Campi Bisenzio sono partite quattro squadre composte da tre volontari della Vab e da uno del Consolato del mare. Le squadre erano equipaggiate per svuotare taverne e cantine. E anche in questo caso gli interventi sono durati molte ore. "Personalmente volevo ringraziare i miei volontari e volontarie per il tempo che dedicano all’associazione – commenta il responsabile Dennis Bruzzi –, lasciandosi alle spalle famiglia, lavoro e amici".

Alessandra Poggi