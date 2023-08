Maltempo, allagamenti in un supermercato

Il temporale di fine estate che ha imperversato sulle nostre zone la notte scorsa, infierendo anche con particolare violenza nella mattinata di ieri, ha creato non pochi disagi negli abitati delle realtà di fondovalle. Un esempio concreto di quanto il fortunale abbia messo in difficoltà strutture e persone , è dato da quanto accaduto nel Comune di Fosdinovo nella frazione di Caniparola, situata in pianura, ai piedi dell’alta collina dove si trova collocato il capoluogo comunale. E’ proprio lì a Caniparola dove la furia degli eventi atmosferici è riuscita a creare degli importanti danni a un grande supermercato ubicato fra il Viale Malaspina e la nazionale Aurelia.

"Il Supermercato Pam e tutto l’edificio dove è collocato – ha spiegato Camilla Bianchi, la prima cittadina di Fosdinovo – hanno avuto danni per la pioggia che è riuscita a penetrare dalle coperture. L’attività ,è stata sospesa già fin dalla mattinata, con la chiusura al pubblica della struttura commerciale. Del resto per quanto riguarda le criticità nella zona di Caniparola, esse sono state determinate da una cella temporalesca – spiega ancora la sindaca di Fosdinovo – che ha insistito a lungo sulla zona. Si sono infatti verificati una serie di allagamenti di altri scantinati. Del resto, la zona si presenta fragile".

Fortunatamente, è andata molto meglio nel limitrofo Comune di Fivizzano dove il Sindaco Giannetti ha riferito non essersi verificata alcuna criticità causata dal maltempo. Si è registrata una temporanea mancanza di energia elettrica nella Vallata del Bardine, ma non avrebbe comportato danni e la linea è stata successivamente ripristinata.

Roberto Oligeri