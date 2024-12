Magazzinieri. Aperta la selezione

Occasioni di lavoro pubblicate al Centro per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro MAGAZZINIERI Impresa industriale ricerca magazziniere con esperienza: gestione del magazzino con particolare riguardo alla riorganizzazione dei magazzino pezzi di ricambio. Necessaria capacità di utilizzo del computer/programmi gestione del magazzino e capacità di lavorare con i colleghi. Patente B. Iniziale tempo determinato 6 mesi. Tempo pieno con orario spezzato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-243069

LAVAPIATTI Stabilimento balneare con ristorante ricerca lavapiatti per la stagione estiva 2025. Gradita esperienza precedente. Inizio attività lavorativa mese di aprile (fino a giugno, e a ottobre, aperto solo nei week end; da giugno a settembre tutti i giorni). Impegno per il pranzo e per la cena. Contratto a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-243054

2 CAMERIERI Stabilimento balneare con ristorante di Marina di Massa ricerca 2 camerieri per la stagione estiva 2025. Gradita esperienza precedente e conoscenza della lingua inglese. Inizio attività lavorativa mese di aprile (fino a giugno, e a ottobre, aperto solo nei week end; da giugno a settembre tutti i giorni). Impegno per il pranzo e per la cena. Contratto a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-243050 EDUCATORE Struttura di assistenza socioeducativa residenziale per minori ricerca una/un educatrice/educatore professionale: supporto e accompagnamento educativo dei minori nella loro vita quotidiana. Necessarie capacità di accoglienza, ascolto e gestione delle situazioni di conflitto. Tempo determinato per sostituzione di maternità. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-42984