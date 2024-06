Maffei oltre il 90%: "Un momento di festa. Davanti altri 5 anni"

Antonio Maffei resta saldamente alla guida di Comano con il 94,85% di voti contro il 5,15% raccolto dalla lista di Fabrizio Grigolini: una percentuale quasi totale e un primato assoluto nel panorama lunigianese. "Sono emozionato e soddisfatto. Ringrazio i cittadini che mi hanno dato fiducia per la seconda volta", ha detto Maffei. "La lista antagonista non era integrata al territorio ma poteva catalizzare un eventuale voto di protesta che evidentemente, ora posso dirlo, a Comano non c’è. Questo ci dà forza per fare i prossimi cinque anni di mandato ancora meglio dei precedenti".

Gli elettori, gli amici, i sostenitori che in gran numero erano presenti all’uscita dei seggi con Maffei, invece, non hanno mai avuto dubbi: "Antonio non poteva perdere: la sua è la nostra squadra, fatta di persone del posto che conoscono il territorio". Con la lista “Insieme per Comano“ Maffei – 387 voti contro 21 – ha sbaragliato i concorrenti di “Territorio e Rinnovamento“ che si erano presentati all’ultima ora con appena 9 di 11 candidati presentabili. Forse una lista civetta: quasi tutti i candidati della lista di Grigolini erano nomi già visti nella lista Ferri delle amministrative di Carrara del 2022. Liste civetta, secondo gli osservatori, che però non ha portato risultati sufficienti.

"Mi dispiace per i nostri tre candidati che non entrano in consiglio – dichiara il neoeletto sindaco di Comano – ma riusciremo ad integrarli e con deleghe specifiche potranno lavorare comunque anche da fuori e faranno parte del gruppo". Maffei si riferisce a Tellio Luciani, Giuseppe Egisto Galeazzi e Matteo Gavarini. "Attribuirò deleghe fiduciarie ma al momento non faccio nemmeno caso al numero di preferenze raccolte dai vari candidati - spiega Maffei - perché questo è un momento di felicità".

All’opposizione entrano con Fabrizio Grigolini Pierluigi Francesco Guatteri e Mario Musetti. "I tre consiglieri che entrano di diritto in consiglio come minoranza - commenta Maffei - spero si rendano conto che devono lasciar lavorare i miei ragazzi, che sono del territorio, hanno voglia di lavorare e di fare". E poi la chiosa: "Persone che vengono da fuori, con tutto il rispetto, alla fine non so cosa possano portare, perché non hanno vissuto il territorio e non ne conoscono le problematiche". Dal canto suo, Grigolini ha così commentato il risultato: "Onore ai vincitori, quindi i miei complimenti al sindaco rieletto. Un ringraziamento ai cittadini che ci hanno votato, che hanno creduto nel nostro progetto. Un ringraziamento anche ai miei collaboratori giovani e non, preparati e competenti nei loro ruoli. La nostra sarà un’opposizione costruttiva ma determinata".

Michela Carlotti