Maestri del lavoro Festa per il centenario

I Maestri del Lavoro compiono 100 anni. Un secolo ben portato, che li vede in prima fila nel trasferire cultura ed etica professionale. Nell’ambito degli eventi per l’anniversario della "Stella al merito del Lavoro", istituita da Vittorio Emanuele II, il Consolato Provinciale di Massa Carrara ha promosso iniziative culturali e conviviali per approfondire la conoscenza del territorio. In una giornata organizzata dai Maestri pontremolesi Roberto Ribolla e Giorgio Bardi, i titolari dell’onorificenza provenienti da tutta la provincia hanno visitato nei giorni scorsi la Villa Dosi Delfini, in località Chiosi. Accolti da guide di "Sigeric", sono stati accompagnati tra saloni affrescati, biblioteche e stanze del palazzo. Poi, i gruppi si sono spostati al Santuario della SS. Annunziata, fuori città, ma familiare a chi transita sulla via nazionale. La giornata si è conclusa in un noto ristorante della zona con degustazione di prodotti del territorio.

La partecipazione del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ha valorizzato il momento istituzionale con le sue parole di apprezzamento verso la Federazione per la funzione che svolge verso il mondo del lavoro, la trasmissione della relativa cultura ai giovani e questa idea di approfondire le ricchezze del territorio, spesso sconosciute. Gino Piccini, vice presidente nazionale della Federazione e il console provinciale, Erberto Galeotti, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per aver collaborato alla buona riuscita dell’evento. Dopo lo scambio di medaglie ricordo, hanno salutato i presenti con il proposito di ulteriori momenti di condivisione e di iniziative, che hanno lasciato con grande soddisfazione tra i partecipanti.

