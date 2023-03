Lutto nel mondo del commercio Addio ad Anna Maria Borghini titolare del bar "L’incontro"

Dietro il bancone fino all’ultimo finché un male improvviso ha spento quel sorriso che sapeva donare al prossimo: se n’é andata Anna Maria Borghini, 78 anni, lasciando nello sgomento e nel dolore il marito Aladino Landi, docente di educazione artistica e vicepreside alle scuole medie "Malaspina (ora in pensione), i figli Elena, Simone e Natalia. Una vita trascorsa nel suo locale, il bar "L’Incontro", anima viva della Zecca, punto di riferimento dell’intero quartiere. Ben 35 anni di gentilezza e disponibilità, un volto sereno e accogliente soprattutto verso gli ultimi. Così la descrive il marito: "Aveva una predisposizione nell’accoglienza dei bisognosi ed era pronta a sostenerli. Con lei trovavano sempre un cappuccino caldo, non si è mai tirata indietro. Ha sempre lavorato per dare un servizio alla città. Anche la domenica, quando i negozi erano chiusi, il bar era aperto offrendo un servizio importante alla collettività". "L’incontro" (bar, pasticceria, tabaccheria e rivendita di giornali) è nato aprendo le porte a diverse iniziative, nello spirito dell’accoglienza e della solidarietà. E’ stato sede di numerose associazioni tra cui Club Orlando Ricci, Vespa Club, Cicli Amadei, associazione L’incontro; luogo dove presentare libri, tifare alle partite di calcio e non per ultimo ha ospitato la mostra sulle Maestà apuane. Un’attività importante per il tessuto socio-culturale di un quartiere e che ha sempre coinvolto tutti, capace di scrivere la storia della nostra città. Dietro tutto ciò, la pazienza, la gentilezza, il sorriso e l’umanità di Anna Maria Borghini. Anche la Confesercenti Massa Carrara si unisce al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze da parte della direzione e di tutti i dipendenti. I funerali si terranno oggi, alle 15,30, nella chiesa di San Pio X.

Angela Maria Fruzzetti