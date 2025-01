Lutto nel mondo dei motori. Si è spento Giuseppe Torre

Si è spento a 86 anni Giuseppe Torre (nella foto), meccanico storico fin dai primi anni 60. Formatosi nel reparto corse Alfa Romeo di Milano ai tempi delle mitiche Gta. Aprì in seguito un’officina a Massa, in via Cervolapittola, diventata negli anni il riferimento per molti appassionati di motori. Nella suo atelier si spaziava dalla vecchia 127 del pensionato alle Ferrari e Porsche che convergevano qua da mezza Italia e la passione era la stessa per ogni mezzo. È stato anche insegnante al professionale Barsanti e in officina era un viavai di vecchi alunni che passavano a salutare il vecchio professore. Signore d’altri tempi era solito scambiare pensieri e parole buone con tutti, tanto che spesso era facile trovare da lui persone che facevano tappa anche a piedi per il piacere di farci quattro chiacchiere e chiedere la sua opinione. Un altro pezzo di una città che pian piano va scomparendo. Condoglianze alla moglie Antonietta e ai figli Alessandro e Saverio. I funerali sabato alle 10 a San Pio X.