Lutto in città per la morte di Borghini

E’ morto, all’età di 70 anni, Egisto Umberto Borghini (nella foto), stimato geometra. Originario di Massa, abitava alla Zecca. I funerali si sono svolti lunedì. E’ stato fondatore, presidente e consigliere di numerose associazioni. Segretario del consiglio direttivo del gruppo esperantista massese ‘Mario Mazzini’, era conosciuto da molti in città. Formatosi all’istituto tecnico per geometri Toniolo di Massa, aveva poi proseguito con la professione di geometra nel suo studio in via Saraceni a Massa. Ha svolto anche attività politica, nel 2013, candidandosi nelle liste del Partito socialista italiano sotto la guida di Sirio Bonini. Nel 2018 era presente tra le fila della lista ‘Persiani Sindaco’. Si interessava anche di storia e di cultura: ha scritto il libro ‘I duchi napoleonici di Massa’ ed è stato autore di ‘Armi e forze armate a Massa nel periodo 1553-1623’ all’interno di un convegno nel novembre del 1994.