L’Utl cresce con 5 nuovi corsi. Le lezioni tutte nel centro storico

Cresce ancora l’offerta dell’Università del tempo libero. Teatro, pittura, ceramica, coro e attività fisica adattata saranno presto attive per gli iscritti. Il 2024 si apre con tanti nuovi corsi, tutti importanti e con attesi ritorni nel programma dell’Utl comunale che vanno a completare un’offerta formativa già molto variegata e pensata per un pubblico eterogeneo. A oggi le iscrizioni sono 160. Il corso di teatro sarà curato da Blanca teatro e si svolgerà all’interno della nuova sala Garibaldi tutti i giovedì dalle 14 alle 16; quello di Pittura sarà invece tenuto da Abramo Cantiello nelle aule del liceo artistico ‘Gentileschi’ tutti i mercoledì dalle 14,30 alle 17,30; ceramica con Tiziana Corbani sarà in programma tutti i venerdì al ‘Gentileschi’ dalle 14,30 alle 17,30, mentre esercitazioni corali si terrà con Alessandro Buggiani alla sala ‘Garibaldi’ tutti i sabati dalle 9 a mezzogiorno. Lo scorso dicembre, infine, è già partita l’Afa, la ginnastica per anziani, con Arianna Martini che si tiene alla palestra della scuola primaria ‘Fossola-Gentili’ tre volte alla settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30.

Oltre a questi da novembre sono già attive le lezioni di lettura italiana con Michele Canalini, storia dell’arte moderna con la Marzia Vignali, storia dell’arte contemporanea con Gabriele Costa, psicologia con Iside Alberti, filosofia con Carlo Paolini. Poi ancora lingua inglese e lingua francese con Maria Teresa Tersigni, informatica con Michele Ambrogi.

Per quanto riguarda le sedi della lezioni, invece, a eccezione della palestra della scuola ‘Fossola-Gentili’, si trovano tutte nel centro città e si dividono tra la biblioteca ‘Lodovici’ di piazza Gramsci, che mette a disposizione la sala Gestri e alcune aule dell’ala ovest, il liceo ‘Gentileschi’ di via Sarteschi e la nuova sala Garibaldi di via Verdi. "Quello passato è stato l’anno della ripartenza e questo è quello della crescita e del ritorno di tanti corsi storici dell’Università del tempo libero – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Quest’anno il programma si è ampliato con ben cinque corsi tradizionalmente sempre molto apprezzati. Siamo riusciti a concentrare tutte le attività nel centro storico, a eccezione dell’Afa che si tiene a Fossola, mettendo a disposizione nuovi spazi in biblioteca oltre che al Gentileschi e alla nuova sala Garibaldi".