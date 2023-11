L’Università delle Tre Età inaugura l’anno

Via ai corsi dell’Università delle Tre Età ad Aulla. Oggi alle 15.30 di oggi in sala delle Muse si inaugura l’anno accademico del ciclo di studi dedicato a ‘Mimma Zanardi Mazzali’. "Maria Luigia, detta Mimma, è stata l’insegnante storica delle medie di Aulla che tutti noi ricordiamo con grande affetto – spiega la delegata alla cultura del Comune Maria Grazia Tortoriello –. È morta due anni fa per il Covid ma fino all’ultimo, anche dopo il suo pensionamento, si è impegnata per la comunità. Aiutava in biblioteca come volontaria".

Il calendario dei corsi sarà presentato oggi ma la Tortoriello anticipa che si tratterà di attività destinate a tutte le generazioni. Presidente dell’Università, il professor Umberto Crocetti, presenzierà insieme a Umberto Calabrò, direttore del dipartimento scienze politiche dell’Università di Pisa, e alla direttrice dei corsi, professoressa Claudia Bacci.

Michela Carlotti