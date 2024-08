Lunezia, il Premio fa tappa ad Aulla: "Essere qui è un dovere morale"

"Il Premio Lunezia è Aulla". Stefano De Martino, patron dell’importante rassegna musicale, che premia il valore musical letterario delle canzoni, conferma una tappa aullese, prima della fine dell’estate. Da settimane ormai si rincorrono le voci per la data della manifestazione, nata proprio ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997.

Vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big come Ligabue, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Negramaro. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione degli aullesi. Aullesi che adesso aspettano una data. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove proposte, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in lingua italiana. Per i giovani un’occasione da non perdere per entrare nel mondo della musica. Giovani che si sono già esibiti a Roma, con alle spalle il magnifico scenario del Colosso e a Peccioli, dove hanno cantato anche Irene Grandi e Bigmama. Ricordiamo che lo scorso anno, sul palco del Lunezia, era salita anche Angelina Mango, che ha poi vinto il Festival di Sanremo. "Premio Lunezia è Aulla - ha scritto De Martino per rassicurare gli aullesi -, solo il Covid ha impedito la continuità. Con questo vorrei assicurare che Aulla è prioritaria nelle tappe del Premio Lunezia, è un impegno nei riguardi dell’attuale amministrazione e un dovere morale. Nel feudo della Brunella il Premio Lunezia si svolgerà a settembre, come nel 2022, con data in prossimo annuncio e con neo strutture. La serata, sempre a ingresso libero (grazie alla volontà del Comune di Aulla) sarà ricca e propedeutica ai programmi mediatici del trentennale del 2025. Anno in cui contiamo di riconsegnare, alla città titolare il primo indirizzo civico italiano intitolato a una canzone, la tre giorni originaria. La finalissima, per le Nuove proposte, si svolgerà al Teatro Civico della Spezia, ai primi di novembre".