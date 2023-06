Lunedì niente acqua in alcune zone

Lunedì, dalle ore 9 alle 12, e comunque fino al termine dei lavori, a causa di un intervento di manutenzione straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in alcune strade di Massa: via Piastronata, vicolo e via Capaccola, via Delle Mura Est, via d’Altare Bocchetta, via Rocca, via San Francesco, via dei Colli, via Ginesio del Barba, via di Pariana e vicolo delle Suore.

Sono oltre 300 gli utenti interessati. Alla conclusione dei lavori, per alcune ore, potranno verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua. I lavori potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempo. Gaia si scusa per i disagi.