L’ultimo libro di Mario Nobili sulla storiografia medievale

All’Università del tempo libero ’Giovanni Fantoni’, nel Museo di San Giovanni degli Agostiniani, a Fivizzano, sabato prossimo alle ore 16, il noto medievista fivizzanese Mario Nobili, docente all’Università di Pisa, presenterà la sua più recente opera dal titolo: "Scritti di Storia della storiografia medievale", con la partecipazione del professor Daniele Canali. Successivamente seguirà la presentazione del corso di Storia Locale per l’anno accademico 2023-2024 che ha per oggetto: ’Attraverso i nostri paesi: insediamento, territorio, strutture fondiarie, paesaggio agrario dal Mille ai giorni nostri’. Un appuntamento da non perdere, non solo per i frequentatori dell’Università del tempo libero.