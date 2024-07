Luci pop al pontile, festa bianca in città. Tutti i colori delle emozioni d’estate

Doppio evento by night sabato sera, uno ha animato Marina di Massa e l’altro invece ha acceso il centro storico. Al pontile sono state inaugurate le statue luminose, opera di Marco Lodola, che raffigurano Freddie Mercury e David Bowie. In contemporanea, si è svolto anche il primo di 4 talk show sull’arte contemporanea (in particolare, sabato era il turno della street art) a Villa Cuturi, che ospita una mostra proprio di Lodola e Mr SaveTheWall. In città la festa in bianco organizzata dal Ccn Massa da vivere ha richiamato turisti, curiosi e famiglie. E molti di questi gruppi hanno fatto la spola tra città e lungomare. "I locali aderenti all’associazione Massa da Vivere sono molto soddisfatti per questa ultima nona edizione – ha spiegato la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti – Il tema di quest’anno era la Luna, e tante piccole lune sono apparse nel vetrine e fuori dai negozi. In piazza Aranci una luna luminosa ha accolto tutti: in tanti si sono fatti un selfie. Ad animare la serata il Grande Cantagiro Barattoli, composto da 3 elementi che da piazza Martana ha girato tra i tavoli dei locali aderenti passando da piazza Palma fino al Duomo e concludendo la serata in Piazza Aranci". Soddisfatto il sindaco Persiani, che ha tagliato il nastro degli eventi a Marina: "Luci e colore, l’arte pop sbarca a Massa con due istallazioni di Lodola e ringraziamo la galleria Deodato. Faremo approfondimento su questo tipo di arte, che richiama in particolar modo i giovani ma non solo e stimola le coscienze".