Lucca-Aulla, finiti i lavori di manutenzione

Si sono conclusi come da programma, i lavori che avevano preso il via lo scorso 17 giugno da parte di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Ferrovie dello Stato) per la manutenzione straordinaria tra Castelnuovo Garfagnana e Aulla sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana. Adesso infatti i treni possono tornare a percorrere la linea che è stata interessata dai lavori. Durante le attività di cantiere sono stati svolti una serie di interventi di consolidamento alla galleria Rio Cavo e al ponte Rio Cavo, tra le località di Camporgiano e Piazza al Serchio.

Tra Aulla e Minucciano i lavori di consolidamento sono andati a interessare nello specifico il viadotto sul Rio Tassonaro. A Castelnuovo Garfagnana invece sono proseguite le attività resesi necessarie per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione. Inoltre sono stati eseguiti alcuni interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e di manutenzione a diversi ponti metallici.

Su tutta la linea sono state anche effettuate una serie di attività specialistiche di controllo a ponti, viadotti e gallerie. I cantieri di Rete Ferroviaria Italiana hanno visto impegnati più di cento tra tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’ausilio e l’impiego di numerosi mezzi d’opera. Il valore complessivo dell’investimento portato a compimento è stato complessivamente di circa dieci milioni di euro.