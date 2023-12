Treni, riapre la tratta Lucca-Aulla: "Lavori al ponte finiti in anticipo"

Lunigiana, 1 dicembre 2023 – Riapre la tratta ferroviaria Aulla-Lucca. La data tanto attesa è il 23 dicembre, la conferma è dell’Unione dei Comuni al termine del tavolo tra Unione di Comuni, Regione Toscana e Rfi. I tempi sono stati rispettati e i treni torneranno sulla tratta prima di Natale. "E’ stata un’opera importante che ha anticipato di un mese la conclusione, con la ristrtturazione di un ponte che ha aumentato i requisiti di sicurezza. E col nuovo orario i treni sono tutti cadenzati con le coincidenze.

Molte richieste di modifica dell’orario treni sono state evase. Da un mese ogni sabato Trenitalia ha battezzato variazioni alle corse così come veniva suggerito dai Comuni. Non ultima è stata accolta una richiesta di retrocessione di un treno alla stazione di Pontremoli che partiva invece da Borgotaro alle 6.30". A sorvegliare l’andamento delle trattative dei Comuni con la Regione Toscana e le Ferrovie l’assessore dell’Unione e sindaca di Filattiera Annalisa Folloni, che annuncia qualche novità in arrivo per stamane quando si aprirà l’ultimo incontro per valutare la situazione di partenza dell’orario invernale.

"Speriamo di portare a buon fine una modifica oraria che interessa alcune classi del Liceo scientifico di Villafranca, che escono da scuola alle 12.25 - prosegue - e con il nuovo orario non riuscirebbero ad utilizzare la corsa di un treno che transita alle 12.21 (in precedenza alle 12.34). Devo dire però che il dialogo è servito perché rispetto ai punti di partenza abbiamo ottenuto già molto. Ora poi sono arrivate tante richieste, ma è ovvio che non possiamo pretendere che tutte possano essere esaudite". Intanto si allunga l’elenco dei suggerimenti provenienti dai Comuni e dai pendolari, indirizzati a Regione Toscana, Trenitalia, Ttper e Rfi, per ottimizzare l’orario ferroviario invernale in vigore dal 10 dicembre prossimo.

Dopo le richieste di modifica dei Comuni della Lunigiana inserite anche in una mozione del consiglio provinciale approvata all’unanimità nell’ultima seduta, arrivano nuove implorazioni dai sindaci di Pontremoli Jacopo Ferri, di Berceto Luigi Lucchi e di Borgotaro Marco Moglia. Gli ultimi due portavoce delle comunità dell’Emilia che segnalano ulteriori interventi di modifica alla bozza in discussione – peraltro in parte già sollecitate da Comitato pendolari e istituzioni locali – senza i quali si determinerebbero conseguenze davvero negative per moltissimi pendolari lungo la tratta Parma-La Spezia.