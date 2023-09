Più treni e bus sostitutivi sulla linea Lucca-Aulla, dopo l’interruzione tra Piazza al Serchio e Castelnuovo

Firenze, 8 settembre 2023 - Dopo l'annuncio dell'interruzione temporanea della tratta ferroviaria Piazza al Serchio - Castelnuovo di Garfagnana, sulla linea Lucca – Aulla, per consentire i lavori di consolidamento del ponte sul Rio Cavo - il cui termine è previsto entro gennaio 2024 - la Regione Toscana annuncia un ulteriore potenziamento di treni e bus sostitutivi, con l'avvio dell'anno scolastico: nuovi autobus, nuove fermate e nuovi orari e 4 nuove coppie di treni per collegare Piazza al Serchio e Aulla, i cui orari sono già visibili nei sistemi di vendita di Trenitalia. L'intervento coordinato tra uffici regionali, amministrazioni comunali e gestori del servizio ha infine consentito di affrontare e risolvere anche altre criticità preesistenti: in particolare, introducendo alcune novità nei collegamenti tra Lucca e Fornaci, presto visibili nei sistemi di vendita, e inserendo un terzo bus mattutino sulla tratta Piazza al Serchio - Aulla, operativo da venerdì 15 settembre per consentire l'ingresso degli studenti nei vari istituti scolastici della Lunigiana. “I lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul Rio Cavo hanno imposto una lunga interruzione del servizio lungo la tratta Piazza al Serchio-Castelnuovo di Garfagnana – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - ma il confronto continuo con le amministrazioni locali portato avanti dagli uffici regionali e dall’assessorato ai trasporti sta garantendo un servizio sostitutivo quanto più possibile adeguato alle esigenze della popolazione. Queste modifiche vogliono minimizzare i disagi di studenti e lavoratori ora che la ripresa della scuola impone maggiori vincoli orari alle famiglie. Continueremo a monitorare ed a farci interpreti con il gestore delle esigenze del territorio”. "Con le nuove integrazioni, accogliamo le varie istanze pervenute dalle Amministrazioni Comunali della Garfagnana e della Lunigiana – ha dichiarato l'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli - Un risultato significativo, anche poiché frutto di una concertazione che, pur in un momento di emergenza e con tempi estremamente contenuti, siamo riusciti ad attuare con i gestori e tutti gli enti coinvolti. La nuova programmazione - prosegue - garantisce inoltre il mantenimento del servizio ferroviario sulla tratta Aulla - Piazza al Serchio, che non è interessata dai lavori, risparmiando un forte disagio ai pendolari e studenti di quella linea. Un lavoro ponderato e scrupoloso - conclude Baccelli - reso possibile dalla collaborazione con gli uffici provinciali di Lucca e Massa, i tecnici di Trenitalia, RFI e Autolinee Toscane e le importanti segnalazioni del Comitato Pendolari per potenziare le fasce orarie meno servite, garantire i collegamenti con i nuovi treni e coordinare gli orari con quelli dei bus ordinari".