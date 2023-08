Luca Lucchini oggi diventa maggiorenne Il messaggio di babbo, mamma e fratelli

Festa grande oggi per Luca Lucchini (nella foto) che compie 18 anni. Ecco il messaggio giunto in redazione per il neo maggiorenne: "In questo giorno speciale, dove sembra che d’ora in poi tutto cambia, tutto diventa più grande, tutto più importante, tutto più difficile, tu cerca di rimanere come sei. Conserva gelosamente la ’bontà’ e la ’generosità’ che hai nel tuo cuore, questi sono i fondamentali per affrontare la vita e le sue difficoltà in maniera serena. Il babbo, la mamma e i tuoi fratelli ti augurano che il giorno del tuo diciottesimo sia indimenticabile... Con tanto amore... Tanti auguri Luca".