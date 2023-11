Lotta allo spaccio nelle scuole. Cani antidroga al liceo Malaspina

La battaglia delle forze dell’ordine contro il consumo di sostanze stupefacenti, che sta registrando un preoccupante aumento nelle nuove generazioni, ha portato nelle scuole anche i cani antidroga. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Pontremoli hanno effettuato controlli preventivi negli istituti scolastici del territorio per di verificare la presenza tra i ragazzi di sostanze vietate dalla legge, come erba e ‘fumo’ classificate come droghe. Nel mirino delle forze dell’ordine in particolare è finito ieri il Liceo Malaspina dove sono stati controllati numerosi studenti.

L’obiettivo primario è quello di arginare e ridurre il fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto tra i giovanissimi, garantendo un ambiente più sicuro per studenti, docenti e famiglie. Per gli studenti è stata anche l’occasione per comprendere la potenziale pericolosità di una condotta che spesso molti giovanissimi non considerano come tale. Lo specifico servizio è stato condotto di concerto con il dirigente scolastico dell’Istituto che ha seguito i militari con i cani antidroga durante l’ispezione.

L’operazione ha impegnato i carabinieri in un un’attività di filtraggio e di controllo all’ingresso del liceo Malaspina finalizzato a scoraggiare l’eventuale introduzione di stupefacenti all’interno dell’edificio scolastico ma anche in verifiche a campione all’interno delle aule. Tali attività di prevenzione e di contrasto, con particolare riferimento alla vigilanza in prossimità del plesso, continueranno ad essere svolte quotidianamente dalle pattuglie per tutto il periodo scolastico al fine di disincentivare il consumo di sostanze stupefacenti tra i ragazzi. Restano al momento coperti dal riserbo delle forze dell’ordine i risultati dei capillari controlli eseguiti.