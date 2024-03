Lotta all’erosione. In arrivo 700mila euro per ’rimodellare’ la costa massese

Partiranno dopo Pasqua e dovranno essere completati entro l’inizio della stagione balneare i lavori di riprofilatura della costa toscana con i 3 milioni di euro assegnati dalla Regione, di cui 700mila destinati solo al litorale massese. Non stiamo parlando di un vero e proprio ripascimento ma, piuttosto, di un’operazione destinata a dare un po’ di ristoro alle zone più colpite dall’erosione e dalle mareggiate, un ‘rimodellamento’ stagionale della costa che dà respiro ma certo non ferma l’arretramento della costa. La graduatoria dei soggetti assegnatari è stata approvata dalla Giunta regionale toscana nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Tra i Comuni che hanno visto finanziati i loro progetti ci sono Castiglione della Pescaia, Capalbio, Cecina, Follonica, Marciana, Massa, Pisa, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Scarlino e Vecchiano.

"Voglio ricordare – ha spiegato l’assessora Monni – che anche le coste e le spiagge toscane hanno subito la particolare violenza degli eventi metereologici dello scorso novembre e che questo ha aggravato una situazione di erosione già critica, evidenziata dall’ultimo monitoraggio delle coste su scala regionale, che considera il periodo 2005-2020. Il rapporto evidenzia un generale deficit sedimentario lungo tutto il litorale, con maggiori criticità nei pressi delle foci dei grandi corsi d’acqua, e per la Regione è essenziale aumentare la resilienza del territorio rispetto a questo fenomeno, soprattutto ora che i cambiamenti climatici in corso lo stanno accentuando. Il bando che si è appena chiuso, così come quello attualmente in corso da 8 milioni di euro, vanno a sostenere i progetti individuati come prioritari dalle varie amministrazioni comunali costiere, sia in vista della futura stagione balneare, sia a tutela e difesa del nostro ecosistema".

Nel dettaglio in zona si punta alla riprofilatura della spiaggia di Marina di Massa con finanziamento di 699.228 euro. "Abbiamo fatto diversi confronti con il Genio Civile per cercare di intercettare una quota di risorse che potesse dare un po’ di sollievo anche dopo le mareggiate dello scorso autunno – precisa il sindaco Francesco Persiani –. Con gli uffici cercheremo di focalizzare l’intervento su alcuni punti critici, si dovrà intervenire con tutta probabilità via terra per rispettare i tempi stretti e completare le opere prima della stagione. Sappiamo, però, che sono cure palliative rispetto al problema".