Lotta agli evasori con Finanza e. Agenzia Entrate

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Comune di Massa insieme per contrastare l’evasione fiscale. E’ pronto un protocollo d’intesa che punta a mettere insieme dati e informazioni così da individuare gli eventuali evasori e collaborare al recupero delle somme sottratte a imposizione. Condivise quindi le informazioni in Anagrafe Tributaria per aumentare la qualità delle azioni che il Comune può in concreto realizzare per individuare comportamenti evasivi ed elusivi, rese disponibili in forma anonima e aggregata per garantirne riservatezza, integrità, disponibilità e tracciamento. I settori principali di intervento saranno commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, disponibilità di beni e di servizi di rilevante valore indicativi di capacità contributiva.