L’osservazione dei pianeti e delle stelle al Planetario di Marina

Doppio appuntamento al Planetario ’Masani’ di via Bassagrande in occasione dell’autunno. Il primo appuntamento è in programma per venerdì alle 21,15 e come di consueto si svilupperà in tre momenti. Una prima parte di lezione teorica seguita dalla simulazione sotto la cupola del planetario dei movimenti del cielo e delle principali costellazioni visibili in questo periodo. Per terminare, se il meteo lo permetterà, con l’osservazione diretta all’aperto, grazie anche ai telescopi Gam, dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo in questo periodo. Il sole sarà invece fra i protagonisti, assieme alla parte sotto la cupola e alle meridiane e al modello del sistema solare presente nel parco della scuola del Paradiso, dell’incontro di domenica alle 18. Ai fini organizzativi è utile segnalare, per entrambi gli appuntamenti, la propria partecipazione via whatsapp o cellulare (333 17.31.533) o all’indirizzo mail del planetario [email protected].