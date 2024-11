Lorenzo Pascucci eletto nel consiglio nazionale dell’Anci

Lorenzo Pascucci, segretario provinciale di Noi Moderati e consigliere comunale di Massa, è stato eletto nel consiglio nazionale di Anci. "Un’importante carica rappresentativa, dato che l’obbiettivo principale di Anci è la tutela e la promozione degli interessi dei comuni per facilitare la collaborazione tra le diverse amministrazioni locali e il governo – commenta –. Sono molto onorato e fiero. Ringrazio il mio partito per aver avuto fiducia in me e tutta la coalizione di centro destra che ci ha riconosciuto una pari dignità e grande valore. Se sono qua lo devo soprattutto a Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia; all’Onorevole Giuseppe Bicchielli e al vice coordinatore regionale Simone Spezzano".