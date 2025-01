Lorenzetti centenaria: "Il mio segreto?. Dieta e tanti viaggi"

E’ entrata nel club dei centenari Nelia Lorenzetti, già insegnante elementare con tanti anni di docenza sulle spalle. Una vita a cavallo di due secoli: ha visto 9 Papi succedersi sul soglio di Pietro e tanta storia scorre nei suoi ricordi. I festeggiamenti per lo stupendo traguardo si sono svolti il primo dell’anno nella sua abitazione di Via Garibaldi a Pontremoli, alla presenza degli amati amici Anna Aquilino e Gianpaolo Mancini, vicini di casa e da una piccola folla di amici che le hanno fatto gli auguri e hanno brindato al compleanno. Lucida e loquace, la signora Nelia ha distribuito con il sorriso sulle labbra il suo sguardo curioso ed intelligente dispensando sorrisi e memorie di vita. Vive sola nel suo appartamento nel Palazzo storico Ricci Armani e ha una colf che la aiuta di giorno nei lavori domestici. E’ abituata a leggere i giornali e quotidianamente segue cronaca e film, legge romanzi. E se la cava bene anche con lo smartphone. Al pomeriggio ascolta volentieri anche brani di musica classica. Cosa si aspetta dal 2025: "Prima di tutto di proseguire la mia vita ancora un po’ di tempo. Ma guardando oltre spero che arrivi lavoro per i giovani che ne hanno bisogno. Quando esco mi spiace di vedere poca gente passeggiare per la strada. Ai tempi della mia giovinezza c’era un gran via vai. Oggi è cambiato tutto, ma ogni tempo ha i suoi costumi". Qual è il segreto della sua longevità ? "Ho sempre mangiato in modo parco - spiega -. Niente vino, né caffè, ma tisane salutiste a base di succo di mela rotella con qualche spezia. Ho sempre viaggiato tanto quando ero direttrice delle colonie della Montedison, anche se sono sempre rimasta legata a Pontremoli. Ma anche successivamente ha fatto viaggi indimenticabili come quello in Cina". La signora Nelia ha visto scorrere eventi e vicende che rimangono incancellabili come quelli nel dopoguerra con la ricostruzione. Passò poi all’insegnamento alle scuole elementari e col suo lavoro quotidiano è stata in contatto con tanta gente che ricorda ancora con emozione. A farle gli auguri a nome della città sono arrivati anche il sindaco Jacopo Ferri con la vice Clara Cavellini che le hanno consegnato una pergamena ricordo.

N.B.