L’omaggio di Sorgnano ai partigiani Renzo Venturini e Giorgio Dazzi

In piazza Venturini a Sorgnano ieri la cerimonia di commemorazione dei partigiani Renzo Venturini e Giorgio Dazzi, patrocinata dalla Provincia, presente l’assessora Gea Dazzi in rappresentanza del Comune di Carrara. Dopo la deposizione della corona di alloro sulla lapide commemorativa sono intervenuti la presidentessa dell’Anpi Carrara Almarella Binelli e il presidente della Pubblica assistenza Carrara Fabrizio Giromella. L’orazione ufficiale è stata invece affidata al professor Daniele Canali.

Venturini è stato giovane partigiano della formazione ‘Ulivi’ comandata da Memo Alessandro Brucellaria, che perse la vita durante gli scontri a Bardine di San Terenzo, dove la formazione partigiana di Carrara, chiamata dagli abitanti del luogo, intraprese una battaglia con le truppe naziste. Alla sua memoria è dedicata la piazza di Sorgnano. Anche Giorgio Dazzi è stato un giovane partigiano della formazione ‘Ulivi’ e partecipò alla difesa delle colline di Codena e Bedizzano. Con un gruppo scelto per le capacità di combattimento ma con poche munizioni andò in avanscoperta per trovare una strada libera attraverso la Linea Gotica da cui raggiungere le linee alleate. Da Casette i partigiani scesero a Forno e furono colpiti dalle mitragliatrici tedesche mentre stavano per attraversare un ponte sul fiume Frigido. A Dazzi è intitolata la ex elementare di Sorgnano.