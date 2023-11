Locanda de Banchieri nella guida de L’Espresso

Un cappello nella nuova “Guida Ristoranti” de L’Espresso per la ‘Locanda de Banchieri’ dello chef-patron Giacomo Devoto, aperto in via Porredo 32 a Caniparola di Fosdinovo. Il locale è stato infatti selezionato tra i migliori 1000 ristoranti conquistando l’ambito cappello e un punteggio di 15.50 su 20. La nuova edizione della guida si caratterizza proprio per l’esclusività di una selezione di mille ristoranti, di cui solo metà sono stati recensiti con un punteggio e i cappelli (come da tradizione da uno a cinque), e tutti gli altri corredati da una segnalazione più breve. Una grande soddisfazione per Giacomo Devoto, non solo per essere tra i 500 ristoranti che sono stati oggetto di valutazione, ma anche per essere l’unico indirizzo presente nella provincia di Massa-Carrara. "Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio territorio, che è fonte primaria di ispirazione nella mia cucina – commenta Devoto – e di contribuire ogni giorno a far conoscere e valorizzare le eccellenze della tradizione culinaria".

La descrizione nella guida 2024 riporta che "lo chef devoto ama abbinare la materia ittica alle verdure e alle erbe che provengono quasi esclusivamente dai campi della tenuta che circondano la struttura". E poi spiega che propone "una cucina curata e divertente, che guarda alla tradizione senza perdere di vista la stagionalità. Una delle portate maggiormente convincenti è la Tartare di vacca pontremolese, abbinata a una ostrica spezzina, dal sapore intenso e addomesticata da una salsa al beurre blanc eseguita a regola d’arte. Un plauso merita la cantina con svariate etichette dai ricarichi minimi e una profonda ricerca fatta sul territorio".

La Locanda de Banchieri a Caniparola di Fosdinovo è aperto per cena dal martedì alla domenica, il sabato e la domenica anche a pranzo (ore 12,30-15).