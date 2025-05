Lo strazio per Samuel. Oggi l’ultimo saluto al giovane centauro

Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fabiano Basso i funerali di Samuel Bottarelli, il ragazzo di venti anni trovato morto nel letto di un corso d’acqua di via Provinciale, nel Comune di Licciana Nardi, a seguito di un incidente con la moto, lasciando nello strazio i genitori e il fratello minore. Una tragedia che ha scosso la città, quella del giovane spezzino, che per anni aveva coltivato la grande passione per il calcio, militando in diverse formazioni, dal Canaletto all’Arci Pianazze. Due estati fa aveva anche provato a entrare a far parte della formazione juniores della Tarros Sarzanese ma dopo la preparazione estiva l’esperienza non era decollata. Il giovane, residente con la famiglia nel quartiere di Fabiano, proprio nell’ultimo peridio era alla ricerca di un impiego, e per questo si muoveva inviando curriculum a aziende e attività. Si era diplomato all’istituto alberghiero ’Casini’ e avrebbe voluto mettere a frutto le conoscenze imparate in cucina. Per qualche tempo Samuel ha lavorato con la società Sicur Fire che si occupa di servizi di prevenzione e vigilanza antincendio.

Adesso si stava guardando intorno per trovare un impiego contattando strutture alberghiere e ristoranti. L’altro pomeriggio è uscito in moto insieme a un altro ragazzo che aiuterà nella ricostruzione degli ultimi istanti di Samuel. I due centauri però si sono divisi percorrendo due strade differenti. Con il passare delle ore l’amico e la fidanzata da Samuel lo hanno ripetutamente cercato al telefono senza ricevere nessuna risposta e si sono preoccupati lanciando l’allarme. I carabinieri di Pontremoli e Aulla hanno battuto la strada indicata dall’amico controllando viottoli e scarpate. Fino alla tragica alba di domenica che ha gettato nello strazio famiglia e amici, gli stessi che oggi gli tributeranno l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Fabiano.